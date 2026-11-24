bakanın mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla öğretmenlerin toplumun ve ülkenin geleceğindeki önemine dikkat çekti.

öğretmenlerin rolü:

Bir ülkenin en büyük gücü iyi yetişmiş nesilleridir. Evlatlarımızın ufkunu açan, merakını bilgiye ve üretime dönüştüren, onları geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

anı ve vefa:

Kacır mesajında ayrıca ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle yâd etti ve eğitim emekçilerinin toplumun temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Paylaşımda Bakan, öğretmenlerin nesillerin yetişmesindeki rollerine dikkat çekerek 24 Kasım vesilesiyle tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİR KUTLAMA MESAJI PAYLAŞTI