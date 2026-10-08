Kaçış planı boşa çıktı: Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

operasyon detayları:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada sonuç aldı. Aramalar, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından koordine edildi.
Yapılan tespit ve takipler sonucunda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (22) yakalandı.
işlem ve teslim:
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedürlere uygun şekilde adliyeye sevk edildi. İşlemler sonrası şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Emniyet kaynakları, aranan kişilerle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve benzer vakalarda koordineli operasyonların devam edeceğini bildirdi.
KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI.
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