Dolar 49,2098 +0,02%
Euro 55,3247 +0,43%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.570,11 +0,29%
EUR/USD 1,1215 +0,13%
Brent Petrol 104,44 +4,23%
--°

Kaçış planı boşa çıktı: Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri polisi, 'silahla yağma' suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.C. (22)'yi yakalayarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaçış planı boşa çıktı: Kayseri'de 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

operasyon detayları:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada sonuç aldı. Aramalar, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından koordine edildi.

Yapılan tespit ve takipler sonucunda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (22) yakalandı.

işlem ve teslim:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedürlere uygun şekilde adliyeye sevk edildi. İşlemler sonrası şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Emniyet kaynakları, aranan kişilerle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve benzer vakalarda koordineli operasyonların devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edild...
images

E-5'te hız iddiası zincirleme kazaya yol açtı: araçlar metrelerce takla attı
images

Esenyurt'ta kısa sürede büyüyen iş yeri yangını bir kişiyi yaraladı
images

Park halindeki tır Bafra'da çıkan yangında ağır hasar aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

E-5'te hız iddiası zincirleme kazaya yol açtı: araçlar metrelerce takla attı

Astana'da ortak harita ve coğrafi isimler kataloğu hazırlanacak

Esenyurt'ta kısa sürede büyüyen iş yeri yangını bir kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı