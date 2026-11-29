Kaçış planı sokakta bozuldu

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, 1 yıldır firari olarak aranan M.A. sokak ortasında yakalandı. Şahsın, kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezasını çekmemek için yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Operasyon anı:

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.A. sokakta gözaltına alındı. Yakalanma ve polis ile şahıs arasındaki kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüphelinin sokakta yakalanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Şüpheli M.A.'nın farklı zaman ve yerlerde gerçekleşen toplam 8 olayın faili olduğu bildirildi. Bunlar arasında 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayının bulunduğu kaydedildi. M.A.'nın çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş cezası olduğu ve bu cezayı yatmamak için kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Ele geçirilenler:

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet üçüncü şahıslara ait banka kartı ele geçirildi. Bulunan deliller ve gözaltı işlemleri sonrası M.A. adli makamlara sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

POLİS VE FİRARİ ŞAHIS ARASINDA YAŞANAN KOVALAMACAYSA KAMERAYA YANSIDI.