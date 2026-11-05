Kaçış rotasında saldırı: İhsaniye'de yedi kişi öldürüldü

olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde güvenlik güçleri, iki farklı köyde araç içinde öldürülmüş halde bulunan kişilere ilişkin kapsamlı inceleme yürütüyor. İlk tespitlere göre Ayazini ve Kıyır köylerinde iki ayrı araçta 5 kişinin cesedi bulundu. Yapılan saha araştırmasında olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra kaçış güzergahında başka bir noktada 2 kişiyi daha pompalı tüfekle öldürdüğü saptandı. Böylece can kaybı toplamda 7'ye yükseldi.

operasyon ve arama çalışmaları:

Soruşturmayı yürüten ekipler, failin kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaştığını belirledi. Şüphelinin şehir dışından geldiği ve Kütahya istikametine doğru kaçtığı yönündeki tespitler üzerine, sınır iller de dahil geniş çaplı bir arama ve yakalama operasyonu başlatıldı. Jandarma ekipleri, cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı; polis ve jandarma birlikte yürüttükleri çalışmayla firari şahsın yakalanmasına yönelik tedbirleri artırdı.

soruşturmanın yönü ve idari çalışmalar:

Güvenlik güçleri olay yerinde delil toplama ve kriminal incelemelere devam ediyor. Ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, olayın failinin geldiği güzergah ve kaçış rotasının detaylı şekilde analiz edildiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamalarını ve gördükleri şüpheli araç veya şahıslara ilişkin ihbarları kolluk kuvvetlerine iletmelerini istiyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

İhsaniye'deki katliamda can kaybı 7'ye yükseldi