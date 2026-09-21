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Kaçış sırasında dere atlayışı hastanede bitti: polis müdahalesi kamerada

Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ve köprüden dereye atlayan Reyhan Karakuş, ayağında kırık oluşması üzerine polis müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçış sırasında dere atlayışı hastanede bitti: polis müdahalesi kamerada

Olayın ayrıntıları:

Dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polisin 'Dur' ihtarına uymayan 3 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Reyhan Karakuş kaçmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Kovalamaca sırasında kadın, köprünün üzerinden dereye atlayarak kaçmayı denedi.

Polis müdahalesi:

Atlayışın ardından polis ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yaralı kadına ilk yardım uyguladı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerine haber verildi ve durum değerlendirmesi yapıldı.

Yaralanma ve tedavi süreci:

İlk tespitlere göre kadının ayağında kırıklar oluştu. Polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı ve incelemeye alındı.

Yaşananlar, hem polis hem de sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kayıt altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESENYURT’TA 3 FARKLI HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI BULUNAN REYHAN KARAKUŞ İSİMLİ KADIN, POLİS...

ESENYURT’TA 3 FARKLI HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI BULUNAN REYHAN KARAKUŞ İSİMLİ KADIN, POLİS EKİPLERİNİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI. KÖPRÜDEN DEREYE ATLAYARAK KAÇMAK İSTEYEN KADININ AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞURKEN, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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