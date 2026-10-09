Kaçışın sonu kavşakta: motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Edirne'de kavşakta çarpışma:

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir motosiklet, kavşakta bir otomobile çarptı. Kaza sırasında sürücü ve araçtaki olası zararlar bildirildi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaza ayrıntıları:

Polisten kaçan sürücünün E.Ö. olduğu, motosikletin plakasının 22 BH 142 ve çarpılan otomobilin plakasının 22 AEC 10 olduğu belirtildi. Çarpışma, Bahriye Üçok Caddesi kavşağında meydana geldi.

Müdahale ve trafik etkisi:

Kaza sonrası ekiplerin yaptığı incelemede motosikletin evraklarının eksik olduğu tespit edildi ve araç çekiciyle otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 45 dakika süren bir trafik yoğunluğu yaşandı.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin kaçışın nedenine ve oluşan maddi hasara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU