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Kader 67. randevu: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında çıkış arıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile 67. kez karşılaşacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kader 67. randevu: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında çıkış arıyor

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde geride kalan iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken; kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puana sahip.

Son dönemde Avrupa arenasında da yüzü gülen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı; İstanbul temsilcisi Samsun deplasmanında da kazanarak yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

tarihi rekabet ve istatistikler:

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde yarınki maçla birlikte 67. randevularını gerçekleştirecek. İki takım bugüne dek 66 kez ligde karşılaştı; rekabet 4 Ocak 1970'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetiyle başladı. Kanarya'nın galibiyet sayısı rakibine karşı 36, Samsunspor'un galibiyet sayısı 12; arada 18 beraberlik bulunuyor. Toplam gollerde Fenerbahçe 112, Samsunspor 62 gol attı.

güncel form ve son eşleşmeler:

Karadeniz ekibinin 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüğü 2023-2024 sezonundan itibaren iki takım arasında oynanan 6 lig maçının 4'ü berabere sonuçlandı, 2 maçı Fenerbahçe kazandı. Tüm kulvarlarda son 8 maçta Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisini koruyor.

Geçtiğimiz sezon üç kez karşılaşan ekiplerden Samsun'daki lig mücadelesi golsüz tamamlanırken, Kadıköy'deki lig maçı 3-2 Fenerbahçe lehine bitti. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de sarı-lacivertliler üstün gelen taraf oldu.

önceki farklı skorlar:

İki takım arasında kayda geçen farklı skorlar arasında Fenerbahçe'nin 1993-1994 sezonunda İstanbul'da aldığı 8-1 galibiyet öne çıkıyor. Kanarya'nın ayrıca rakibine karşı 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri bulunurken, Samsunspor ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi iki kez 4-0 ile mağlup etti.

hakem ataması:

Samsunspor — Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yapacak; maçın dördüncü hakemi Yücel Büyük olarak bildirildi.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR İLE LİGDE...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR İLE LİGDE 67. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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