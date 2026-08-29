Kader 67. randevu: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında çıkış arıyor

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde geride kalan iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken; kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puana sahip.

Son dönemde Avrupa arenasında da yüzü gülen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı; İstanbul temsilcisi Samsun deplasmanında da kazanarak yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

tarihi rekabet ve istatistikler:

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde yarınki maçla birlikte 67. randevularını gerçekleştirecek. İki takım bugüne dek 66 kez ligde karşılaştı; rekabet 4 Ocak 1970'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetiyle başladı. Kanarya'nın galibiyet sayısı rakibine karşı 36, Samsunspor'un galibiyet sayısı 12; arada 18 beraberlik bulunuyor. Toplam gollerde Fenerbahçe 112, Samsunspor 62 gol attı.

güncel form ve son eşleşmeler:

Karadeniz ekibinin 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüğü 2023-2024 sezonundan itibaren iki takım arasında oynanan 6 lig maçının 4'ü berabere sonuçlandı, 2 maçı Fenerbahçe kazandı. Tüm kulvarlarda son 8 maçta Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisini koruyor.

Geçtiğimiz sezon üç kez karşılaşan ekiplerden Samsun'daki lig mücadelesi golsüz tamamlanırken, Kadıköy'deki lig maçı 3-2 Fenerbahçe lehine bitti. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de sarı-lacivertliler üstün gelen taraf oldu.

önceki farklı skorlar:

İki takım arasında kayda geçen farklı skorlar arasında Fenerbahçe'nin 1993-1994 sezonunda İstanbul'da aldığı 8-1 galibiyet öne çıkıyor. Kanarya'nın ayrıca rakibine karşı 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri bulunurken, Samsunspor ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi iki kez 4-0 ile mağlup etti.

hakem ataması:

Samsunspor — Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yapacak; maçın dördüncü hakemi Yücel Büyük olarak bildirildi.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR İLE LİGDE 67. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK. (ARŞİV)