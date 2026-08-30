Kadeş Barış Meydanı'nda birlik ve gurur: Çorum 30 Ağustos'u coşkuyla karşıladı

Törenin detayları:

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy vatandaşların bayramını kutladı.

Protokol konuşmaları ve günün anlamı:

Program kapsamında okunan kutlama mesajlarının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Personel Üsteğmen Sadık Doğan tarafından yapıldı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgulanırken, cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarına dikkat çekildi.

Etkinlikler, gösteriler ve ödüller:

Tören, öğrencilerin Zafer Bayramı temalı şiir okuması ve Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen gösterilerle devam etti. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Program; gösteriler ve tören geçidinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Etkinlikler, kent merkezinde bayram coşkusunun paylaşılması ve genç kuşaklara tarih bilincinin aktarılması amacıyla düzenlendi.

ÇORUM'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, KADEŞ BARIŞ MEYDANI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE COŞKU İÇİNDE KUTLANDI.