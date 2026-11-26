Olayın ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde meydana gelen cinsel taciz olaylarıyla ilgili soruşturma yürüttü. Yapılan incelemede şüphelinin kadınların iç çamaşırına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve farklı ikametlerin pencereleri önünde kadınlara cinsel organını gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında kimliği M.S.Y. (28) olarak belirlenen şahıs hedeflendi.

Yakalanma ve teşhis:

25 Kasım'da şüphelinin Feneryolu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde bulunduğu belirlenerek düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak ifadesi alınan ve farklı günlerde şüpheliyi gördüklerini beyan eden beş kadın, kendilerine gösterilen şahsı kesin olarak teşhis etti. Yakalama sırasında veya sonrasında ek bir bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma sürüyor:

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ve yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayların aydınlatılması ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy'de kadınlara cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı