Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kadıköy'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli araçta yakalandı

Kadıköy'de, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. araçta yakalandı; aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadıköy'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli araçta yakalandı

Kadıköy'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli araçta yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Satın Alma ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (43) tespit edildi.

Operasyon ve yakalama:

Ekipler, şüphelinin izini takip ederek 27 Ağustos'ta Kozyatağı Mahallesi'nde bulunduğu aracı durdurdu. Araç içinde yapılan incelemede E.P. gözaltına alındı ve şahsın üzerinde, aracında ile ikametinde arama yapıldı.

Ele geçirilenler ve miktarlar:

Aramalarda toplam 336 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4.700 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde ayrıca 8,3 gram uyuşturucu madde, 1 adet şarjör ve 35 adet fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.P., 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi; şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu: Sarıkamış'ta hafif ticari araç şara...
images

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı
images

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
images

Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Birlik ve inançla yazılan zaferin 104. yılı

Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu: Sarıkamış'ta hafif ticari araç şarampole devrildi

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı