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Kadıköy'de araçta yakalanan firari, 14 yıl 2 ay cezasıyla cezaevine gönderildi

Kadıköy’de Kozyatağı’nda araçta yakalanan E.P., uyuşturucu ve trafik suçlarından verilen 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadıköy'de araçta yakalanan firari, 14 yıl 2 ay cezasıyla cezaevine gönderildi

Operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Satın Alma" ile "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (43) izine ulaştı. Şüpheli, 27 Ağustos tarihinde Kozyatağı Mahallesi'nde bulunduğu araç içinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Arama ve deliller:

Şüphelinin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada polis ekipleri tarafından ele geçirilenler arasında 336 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve 4.700 TL nakit para yer aldı. Ayrıca şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 8,3 gram uyuşturucu madde, 1 adet şarjör ve 35 adet fişek bulundu.

Adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen E.P., sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, operasyonun aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kadıköy’de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kadıköy’de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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