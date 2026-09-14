Kadıköy'de dron destekli okul çevresi denetimi

Kadıköy'de okul çevresinde kapsamlı güvenlik uygulaması

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kadıköy'de, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Denetimler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve sahada İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ile Trafik ekipleri yer aldı.

Uygulamanın kapsamı:

Özellikle Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde yapılan kontrollerde, ekipler durdurdukları araçların ve sürücülerin incelemelerini gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilere yönelik olarak ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Bu adımların amacı, öğrencilerin okul saatleri içinde karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmektir.

Denetim yöntemleri ve devamı:

Uygulamalarda sahadaki ekiplerin yanı sıra havadan denetim de sağlandı; ekipler dron ile okul çevresini izlemenin yanında sürücülere ve öğrencilere anonslar yaptı. Yetkililer, bu tür denetimlerin öğrencilerin okulda bulunduğu süre boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. Uygulamanın hem trafik güvenliğini hem de çocukların korunmasını hedeflediği vurgulandı.

Denetimler sırasında yapılan kontroller ve sorgulamaların, kent genelindeki benzer uygulamalarla eş zamanlı yürütüldüğü, koordinasyonun çocuk şube merkezli sağlandığı kaydedildi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İSTANBUL GENELİNDE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIRKEN, KADIKÖY’DE DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ