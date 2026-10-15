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Kadıköy'de mobilya imalathanesinde gece yangını: hasar sınırlı kaldı

Yalova'nın Kadıköy beldesi Özden Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde saat 20.00'de çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadıköy'de mobilya imalathanesinde gece yangını: hasar sınırlı kaldı

Yangının gelişimi ve müdahale:

Yalova'nın Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, içerideki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından bölgeye yaklaşık 10 itfaiye aracı sevk edildi ve ekipler yoğun çabayla müdahale etti.

Kontrol ve ilk tespitler:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla alevler yayılmadan söndürüldü; imalathanede maddi hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Soğutma çalışmaları ve güvenlik:

Bölgedeki soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürüyor. İçeride bulunan kimyasal maddelerin varlığı nedeniyle itfaiye ekipleri soğutma ve güvenlik tedbirlerine öncelik verdi. Alınan bilgiye göre olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın

Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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