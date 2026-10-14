Kadıköy'de rüzgarla boğuşan kent yaşamı iş çıkışını zorladı

Kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayan yağış, Kadıköy'de etkisini artırdı. Gün içinde zaman zaman şiddetlenen rüzgarla birlikte sağanak, kent içi yaşamı zorlaştırdı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri:

Yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu ve trafik yoğunluğunu artırdı. Ulaşımda gözlenen aksamalarda sürücüler ve yayalar alternatif güzergâh arayışına girdi, kent içi trafiğin akışı yavaşladı.

Vatandaşlar rüzgar ve yağmurla mücadele etti:

Şiddetli rüzgar eşliğindeki yağmur, özellikle iş çıkış saatinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar rüzgarla da mücadele ederken, Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı çevresinde toplu taşıma araçlarına yetişmek için koşanlar nedeniyle zaman zaman yoğunluk oluştu.

Mevcut uyarılar doğrultusunda yağmurun gece boyunca etkili olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BİRÇOK CADDE VE SOKAKTA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, KENT GENELİNDE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI. KADIKÖY’DE ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ NEDENİYLE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.