Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi

olayın özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 2023'ten beri yakalama kararı bulunan ve daha önce işlediği suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki Mine Mumcu'yu yakaladı. Kamuoyunda 'Ponzi Mine' olarak bilinen Mumcu, Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

yakalama anı ve sahte kimlik iddiası:

27 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilen operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Mumcu'yu kıskıvrak yakaladı. Yapılan üst aramasında Mumcu'nun üzerinden başka bir kadına ait kimlik çıktığı, şüphelinin uzun süredir bu yöntemle saklandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mumcu adliyeye sevk edildi.

suç kayıtları ve dosya sayısı:

Sorgulamalar sırasında Mumcu hakkında rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kooperatif dolandırıcılığı, yağma gibi suçlardan 38 adet UYAP aranması bulunduğu tespit edildi. İddialara göre Mumcu, işletme mezunu olmasına karşın zaman zaman kendisini avukat olarak, bazen de Yahudi iş insanı olarak tanıtarak "Maria Mine Mumcu" gibi farklı isimlerle ünlü isimler, sporcular ve bürokratlarla iletişim kurdu ve güven tesis ettiği kişiler üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mumcu, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin kullandığı kimlik bilgileri ve ilişki ağı incelenmeye devam ediyor. Emniyet kaynakları, benzer yöntemlerle mağdur edilen kişi sayısının araştırıldığını açıkladı.

Olay, uzun süredir aranan bir hükümlünün saklandığı yöntemleri ve dolandırıcılık şebekelerinin çalışma biçimlerini tekrar gündeme taşıdı. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller ve mağdur beyanlarının beklendiğini bildirdi.

HAKKINDA 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 2023’TEN BERİ ARANAN ‘PONZİ’ LAKAPLI MİNE MUMCU (45), KADIKÖY’DE DÜZENLENEN BİR OPERASYONLA YAKALANDI.