Kadıköy'de silahla intihar girişimi: polis müzakere sonucu teslim oldu

olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim'de Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre F.Ü. (29) cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş etti. Bir süre sonra silahı başına dayayan şahıs için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre şahsın eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları, polis ekiplerinin hızlı müdahalesine zemin hazırladı.

polis müzakere ve soruşturma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yürüttükleri müzakere çalışmaları sonucunda F.Ü.'yü ikna etti. Şahıs, kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu. Kullanılan tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında olayın nedenlerine ve olay anındaki delil durumuna ilişkin incelemeler devam ediyor.

Kadıköy'de intihara kalkışan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu