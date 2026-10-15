Kadın çiftçiler incirle, toprak ve geleceğe yatırım yaptı

Germencik ve çevresinde kadın üreticiler güç birliği yaptı

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Germencik Dampınarı ve çevre köylerinden gelen incir üreticisi kadınlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının yer aldığı sahalarda bir araya geldi. Etkinlik, kadınların üretimdeki rolünü görünür kılarken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dair somut başlıkları gündeme taşıdı.

Programın odağında toprak ve iklim vardı:

Organizasyonda Dampınar Rüzgar Enerji Santrali etki alanında yürütülen çalışmalarda, toprağın onarımı, üreticilerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması ve Aydın'ın önemli tarımsal değeri olan incirin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Katılımcılar, onarıcı tarım uygulamaları ile iklim uyumlu üretim tekniklerinin köy ölçeğinde nasıl yaygınlaştırılabileceğini değerlendirdi.

Kapasite geliştirme ve iş birlikleri:

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadın Girişimciliği ve Liderlik" eğitim ve atölyeleriyle kadın ve genç üreticilerin güçlendirilmesi amaçlandı. Genç İşi Kooperatifi, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, köy muhtarları ve öncü üreticiler ortak çalışma modelleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Programın sosyal ayağında ise kadınlar tarafından hazırlanan çeşitli incir tatlıları sergilendi; bu bölüm, hem yerel ürünlerin değer kazanmasına hem de kadın emeğinin görünürlüğüne katkı sağladı. Etkinlik, yerel kalkınma gündemini üretici perspektifiyle ele alırken, incirin geleceğe taşınması için atılabilecek adımlara ışık tuttu.

15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE GERMENCİK DAMPINARI VE ÇEVRE KÖYLERİNDE YAŞAYAN İNCİR ÜRETİCİSİ KADINLAR, YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE ONARICI TARIM, İKLİM UYUMU VE YEREL KALKINMANIN ELE ALINDIĞI PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAM KAPSAMINDA KADINLAR ÜRETİMDEKİ GÜÇLERİNİ GÖSTERİRKEN İNCİRLE İLGİLİ YAPTIKLARI ÇEŞİT ÇEŞİT TATLILAR DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI.