Atakum'da 'şiddete sessiz kalma' yürüyüşü düzenlendi:

Samsun Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Şiddete Sessiz Kalma adlı farkındalık yürüyüşünü hayata geçirdi. Atakum Türkiş Sahili'nde başlayan etkinlikte çok sayıda kadın ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi.

Etkinlik, katılımcılar ve pankartlar:

Yürüyüşe Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ile Atakum Belediye Meclis üyeleri Vildan Kumbasar ve Havva Kocakaya katıldı. Kadınlar, üzerinde "Şiddetin karşısında yaşamın yanındayız", "Mücadele et", "Şiddete sıfır tolerans" ve "Şiddetin bahanesi ve mazereti olamaz" yazılı pankartlarla Türkiş Sahili'nden Çobanlı Sahili'ne kadar yürüdü. Güzergâh boyunca korteje katılanların sesleri yükselirken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla desteğini gösterdi.

Yasal çerçeve ve yerel mesaj:

Atakum Belediye Meclisi Kadın, Aile, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Havva Kocakaya, şiddetle mücadelede yasal koruma mekanizmalarının önemine vurgu yaptı. Kocakaya, Kadınlar bir ayrıcalık istemiyorlar. Bu ülkede, sadece özgür yaşamak istiyorlar. Yaşam hakları ellerinden alınmasın istiyorlar. Dolayısıyla bu da mücadelede en önemli çözümlerden birisi, 6284 Sayılı Yasa'nın etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesidir. Bizler de bugün, Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Özgecan Kadın Danışma Merkezince düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldık. Her mücadeleye ortak olmaya çalışıyoruz. Susmuyoruz, susmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ‘ŞİDDETE SESSİZ KALMA' FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.