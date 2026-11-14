kadın dayanışması Vezirköprü'de kahvaltıda güçlendi

Vezirköprü'de MHP KAÇEP buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) teşkilatı tarafından Vezirköprü Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen kahvaltı programında kadınlar bir araya geldi. Etkinlik, teşkilat ile yerel halk arasında iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan samimi bir ortamda gerçekleşti.

toplumsal dayanışma ve aile vurgusu:

Programda konuşan KAÇEP Vezirköprü İlçe Başkanı Dilek Taşhan, kadınlarla aynı ortamda buluşmanın teşkilat için önemli olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin iletişimi artırdığını vurguladı. Taşhan, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ile kadınların sosyal ve toplumsal yaşamda daha fazla yer almasının önemine değindi ve katılımcılara teşekkür etti.

KAÇEP Samsun İl Başkanı Vennas Akyol da kadınların toplumun şekillenmesinde üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı. Akyol, kadınların düşünce ve çalışmalarının topluma kattığı değerin altını çizerek KAÇEP tarafından yürütülen faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

etkinlik organizasyonu ve katılım:

Programa MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve il başkan yardımcıları da katıldı. Mucur, kadınların toplumsal değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekerek teşkilat çalışmalarına sağlanan katkının önemini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, katılımcılar KAÇEP'in sahadaki çalışmaları ve kadınların sosyal hayattaki etkinliğini artırmaya yönelik öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Samimi sohbetler ve iyi dileklerin paylaşıldığı kahvaltı, karşılıklı etkileşim ve birlik mesajları ile sona erdi.

KAÇEP SAMSUN İL BAŞKANI VENNAS AKYOL KONUŞMASINDA KADINLARIN TOPLUMUN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİĞİNİ DİLE GETİRDİ.