Kadın dayanışmasıyla Erzurum’un yerel gündemine ortak bakış

Erzurum’da sivil ve siyaset buluşması:

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ile Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu başta olmak üzere Kent Konseyi yürütme kurulu ve kadın meclisi üyeleri, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu ve beraberindeki kadın heyeti ile bir araya geldi. Toplantıda yerel yönetim, kent konseylerinin işleyişi ve kadınların toplumsal hayattaki rolü öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Görüşme sırasında Kaplanoğlu Erzurum Kent Konseyi’nin şehirdeki nabzı iyi tuttuğunu ve yerel sorunların ulusal düzeye taşınmasında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. Kent konseyinde gönüllü olarak görev alanların çabalarının yerelde toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağladığını belirten Kaplanoğlu, yerel yönetimler ile kent konseyleri arasındaki güçlü bağın sürdürülebilir çözüm üretmede belirleyici olduğunu söyledi.

Kaplanoğlu, aynı zamanda kadınların devletin kuruluşundan bu yana var olduğunu hatırlatarak mevcut siyasi kadrolarla kadınların her kademede daha etkin hale getirileceğine ilişkin destek sözü verdi ve Kent Konseyi’nin öneri ve görüşlerinin çözüm odaklı yaklaşımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kent konseyi vizyonu ve ortak payda:

Tanfer ise Kent Konseyi’nin Erzurum’da yaşayan herkese hitap ettiğini, yerel ve merkezi yönetim kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşların katkısıyla güçlü bir sivil inisiyatif oluşturduklarını anlattı. Tanfer, yatırım projelerinin şehrin sürdürülebilir geleceği için önemine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere yerel aktörlerin çalışmalarını takdir etti.

Tanfer, Kent Konseyi’ni bir yerel demokrasi okulu olarak tanımlayarak saydamlık ve yerindelik ilkeleri çerçevesinde kentin güncel meselelerine ilişkin çözüm odaklı çalışmalar ürettiklerini belirtti ve "hepimizin ortak paydası kadim şehir Erzurum’dur" mesajını yineledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi, öneri sunumları ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliğini sürdürerek kent meselelerine yönelik pratik adımlar atılması kararıyla buluşmayı tamamladı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BAŞKANI NESRİN ŞERBETÇİOĞLU, KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU VE KADIN MECLİSİ ÜYELERİ, AK PARTİ ERZURUM KADIN KOLLARI BAŞKANI ESRA KAPLANOĞLU VE BERABERİNDEKİ KADIN HEYETİNİ ZİYARET ETTİ.