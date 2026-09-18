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Kadın eliyle doyan patiler çevresel ve ekonomik dönüşüme örnek model

GMKA ve SoGreen destekli Kadın Eliyle Doyan Patiler projesi, gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştürerek kadın kooperatifine sürdürülebilir gelir sağlıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadın eliyle doyan patiler çevresel ve ekonomik dönüşüme örnek model

Projenin özü ve hedefi:

Gıda atıklarını sürdürülebilir hayvan mamasına dönüştüren Kadın Eliyle Doyan Patiler projesi, kadın emeğini döngüsel ekonomiyle buluşturarak çevresel ve ekonomik değeri aynı anda üreten bir model olarak hayata geçirildi. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında Sındırgı Emekçi Kadınlar Tarım Gıda Turizm Sosyal Hizmetler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından uygulanıyor.

Gıda atıkları çevre dostu üretime dönüşüyor:

Projenin merkezinde, gıda atıklarının doğrudan bertaraf edilmesi yerine yeniden üretim döngüsüne dâhil edilmesini sağlayan bir yaklaşım bulunuyor. Geleneksel mama üretimine alternatif olarak geliştirilen Sürdürülebilir Hayvan Besleme modeli, daha düşük kaynak ve enerji tüketimine dayalı süreçlerle atıkları değerlendiriyor. Bu yöntem, atıkların çevresel yükünü azaltmanın yanı sıra yerel ölçekte ekonomik değere dönüştürülmesine de olanak tanıyor.

Model, atık yönetimi ve üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini ön plana koyarak sıfır atık hedeflerine katkı sağlıyor. Yereldeki hammadde akışının yeniden tasarlanması, atık toplama, işleme ve mamaya dönüştürme zincirinin yerel ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırıyor ve çevre dostu üretim kapasitesinin artmasına imkân tanıyor.

Sıfır atık ve kadın emeğinin merkezinde:

Projeyi hayata geçiren yapı olarak Sındırgı Emekçi Kadınlar Tarım Gıda Turizm Sosyal Hizmetler Üretim ve İşletme Kooperatifi öne çıkıyor. Üretim modelinin bir kadın kooperatifi bünyesinde yürütülmesi, yeşil ekonomi alanında kadınların ekonomik araçlara erişimini ve üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Böylece çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal kapsayıcılık aynı çatı altında buluşuyor.

Kooperatifin yerel etkisi:

Kooperatif üyeleri, atık toplama ve mamaya dönüştürme süreçlerinde aktif rol alarak hem gelir elde ediyor hem de yerel kalkınmaya katkı sunuyor. Proje, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklerken yerel kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik somut bir uygulama örneği oluşturuyor.

Bu yönleriyle proje, sadece çevresel bir atık yönetimi girişimi olmanın ötesine geçip, kadınların üretim süreçlerinde güçlendiği ve döngüsel ekonominin yerelde uygulanabilirliğinin gösterildiği bir sürdürülebilir kalkınma modeline dönüşüyor.

Onur Adıyaman, projenin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmesinde SoGreen’in çevresel ve sosyal hedeflerini yerelde bir araya getiren örnek projelerden biri olduğunu vurguladı. Adıyaman, yeşil dönüşümün yalnızca enerji veya teknoloji yatırımlarından ibaret görülmemesi gerektiğini; kaynakları daha verimli kullanan, atığı yeniden üretimin parçası hâline getiren ve kadınların ekonomik hayattaki rolünü güçlendiren modellerin de bu dönüşümün ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. Ayrıca Kadın Eliyle Doyan Patiler projesinde gıda atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesi ile kadın emeğinin üretime kazandırılmasının aynı model içinde buluştuğunu ve Güney Marmara’da benzer uygulamaların yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

KADIN ELİYLE SIFIR ATIK VE YEŞİL DÖNÜŞÜME ÖRNEK MODEL

KADIN ELİYLE SIFIR ATIK VE YEŞİL DÖNÜŞÜME ÖRNEK MODEL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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