Düzce'de kadın emeği turizmle buluşturuluyor

Düzce Kadın Emeği Merkezi yönetimi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek yöresel ürünlerin korunması ve tanıtımına yönelik iş birliği seçeneklerini ele aldı. Toplantıda, merkez tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kültürel mirasın turizm aracılığıyla ekonomiye kazandırılması gündeme geldi.

görüşmenin odağı:

Görüşmede Düzce Kadın Emeği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Çavuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emel Terzioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu hazır bulundu. Katılımcılar, ilin kültürel değerlerinin ve yöresel ürünlerinin korunması, el sanatlarının canlı tutulması ve bu ürünlerin turizm programlarına nasıl entegre edilebileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

hediye ve takip adımları:

Ziyaretin sonunda, cam üzerine işleme tekniğiyle hazırlanmış Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu temalı bir eser, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'na hediye edildi. Toplantı, ortak proje ve etkinlik planlarının geliştirilmesi için bir başlangıç niteliğinde görülürken, taraflar ilerleyen dönemlerde somut iş birlikleri ve tanıtım faaliyetleri yürütmeyi hedefliyor.

DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ YÖNETİMİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ESRA ALEMDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE, YÖRESEL ÜRÜNLERİN VE EL SANATLARININ TURİZME KAZANDIRILMASI İLE ORTAK PROJELER ELE ALINDI.