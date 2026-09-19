Kadın emeğinin buluşma noktası: Mor Pazar'a valilik desteği

Vali Akbıyık Mor Pazar'ı yerinde inceledi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kadınların el emeği ürünlerini sergilediği ve ekonomik dayanışma sağladığı Mor Pazar'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında pazarın genel işleyişi ve ürün çeşitliliği hakkında bilgi aldı.

stant gezisi ve ürün incelemesi:

Vali Akbıyık, pazarda kurulan stantları tek tek gezerek kadınların hazırladığı el işi ürünleri yakından inceledi. Üreticilerle sohbet ederek üretim süreçlerine ve satışa yönelik çalışmalara ilişkin notlar aldı.

dernekten bilgi alma ve değerlendirme:

Projenin öncülüğünü yapan Muğla Emek Benim Kadın Derneği Başkanı Nahide Uçar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, kadınların üretime ve aile ekonomisine sağladığı katkının kıymetli olduğunu vurgulayarak emek veren tüm kadınları tebrik etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİĞİ VE EKONOMİK DAYANIŞMA SAĞLADIĞI MOR PAZAR’I ZİYARET ETTİ.