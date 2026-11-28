kadınların emeği şehrin görünümünü dönüştürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) bünyesinde görev yapan kadın personeller, kentin park, bahçe ve yeşil alanlarını kendi elleriyle diktikleri çiçeklerle süslüyor. SBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çatısı altında çalışan 30 kadın, mevsim koşullarına bakmadan farklı noktalarda çiçek dikimi ve bakımını yürütüyor. Belediye tarafından üretilen çok sayıda çeşidin iklime uygun alanlarda yetiştirilmesinin ardından yapılan dikimler, kentin estetik görünümüne doğrudan katkı sağlıyor.

üretim ve dikim süreci:

SBB tarafından yetiştirilen çiçekler önce iklim şartlarına uygun bölümlerde hazırlanıyor, ardından refüj, kavşak, park, yeşil alan, sahil bandı ve bulvar gibi birçok noktaya tek tek dikiliyor. Çalışmalarda özellikle hercai menekşe gibi kış çiçekleri öne çıkıyor. Kadın çalışanların el emeği ile gerçekleştirilen düzenli bakım, dikilen bitkilerin canlı ve düzenli kalmasını sağlıyor.

kapsam, sayı ve hedefler:

Şehri daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen projede, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon çiçek toprakla buluşturulmuştu. Kış çiçeklendirmesi kapsamında yapılacak yeni uygulamada ise söz konusu alanlara 500 bin adet çiçek dikilmesi hedefleniyor. İşlemler; refüjler, yol kenarları, kavşaklar, park ve bahçeler, sahil bandı, bulvar ve caddeler, yaya yolları çevresi, kent meydanları, kamu kurumları çevreleri, mesire alanları, peyzaj ve sosyal yaşam alanları ile oyun parklarını kapsıyor.

Bu çalışmalar, kent estetiğini güçlendirirken yerel üretimin ve kadın emeğinin görünür kılınmasına da katkıda bulunuyor. Saha ekiplerinin düzenli çalışması sayesinde dikilen bitkiler uzun süreli bir canlılık ve renk katıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELLER, KENTİN PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARINI KENDİ ELLERİYLE DİKTİKLERİ KIŞ ÇİÇEKLERİYLE GÜZELLEŞTİRİYOR.