Festival açılışı ve ilk oyun:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen 1. Balıkesir Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali ile perdelerini açtı. Festivalin açılışını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Kanlı Nigar adlı oyun gerçekleştirdi.

Oyun, 24 Kasım Salı günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelendi ve Türk tiyatrosunun tanınmış eserlerinden biri olarak izleyiciden yoğun ilgi gördü. Eserin yazarı Sandık Şendil, yönetmeni ise Kubilay Penbeklioğlu olarak kaydedildi.

Program ve temalar:

Festival, 24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek programıyla kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konuları tiyatro aracılığıyla tartışmaya açmayı hedefliyor. Etkinlik, kadınların yaşadığı sorunları sanat yoluyla görünür kılmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında 25 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Tuğba Eskicioğlu'nun yazıp yönettiği ve sahnelediği T’ES Performans'ın Silüet adlı oyunu, aynı salonda izleyiciyle buluşacak. 26-27 Kasım tarihlerinde ise Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen İlk Bakışta Prima Faice oyunu yer alacak.

Festival, sahnede anlatılan bireysel hikâyelerin yanı sıra kamuoyunda gündem oluşturan toplumsal meseleleri de görünür kılarak, tiyatronun farkındalık yaratma gücünü kullanmayı amaçlıyor. Etkinlikler, yerel tiyatroların üretimlerini ve kadın odaklı anlatıları izleyiciyle doğrudan buluşturuyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA 1. BALIKESİR KADIN HİKÂYELERİ TİYATRO FESTİVALİ DÜZENLEDİ. KADIN HİKÂYELERİNİN SAHNEYE TAŞINDIĞI FESTİVAL, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU'NUN "KANLI NİGAR" OYUNUYLA PERDELERİNİ AÇTI.