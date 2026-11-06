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Kadın istihdamı ihracatı dönüştürüyor: katkı 62,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kadın çalışanların ihracata katkısının 62,3 milyar dolar olduğunu ve firmalardaki kadın payının yüzde 30'a yaklaştığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadın istihdamı ihracatı dönüştürüyor: katkı 62,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın KAGİDER programında paylaştığı veriler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Dış Ticaret Vizyonu" programında ihracat, istihdam ve ekonomik hedeflere ilişkin kapsamlı veriler sundu. Bakan Bolat, kadın çalışanların ihracata sağladığı katkının ve karar alma süreçlerindeki rollerinin giderek arttığını vurguladı.

ekonomik büyüme ve milli gelir hedefleri:

Bolat, COVID-19 sonrası üçüncü çeyrekten itibaren başlayan büyüme sürecine dikkat çekerek son 6 yıldır kesintisiz pozitif büyüme kaydedildiğini bildirdi. Geçen yıl büyümenin %3,7 olduğunu, bu yılın ilk yarısında ise %2,5 büyüme gerçekleştiğini aktardı. İkinci çeyrekteki %2,3lük büyümenin üçte birinin net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını belirtti.

Yıl ortası verilerine göre Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 706 milyar dolar seviyesinde bulunuyor; Bolat, yıl sonunda bu rakamın 1 trilyon 800 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Orta Vadeli Program (2027-2029) hedefleri arasında milli gelirin 2,2 trilyon dolar, kişi başına milli gelirin 25 bin dolar ve mal ihracatının 316 milyar dolar olması yer alıyor.

ihracat, istihdam ve kısa-orta vadeli hedefler:

Mal ve hizmet ihracatında 2026'nın ilk 10 ayı itibarıyla yıllıklandırılmış rakamın 413 milyar dolar seviyesine geldiğini söyleyen Bolat, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 410 milyar dolarlık hedefin aşıldığını ifade etti. 2030 hedefleri arasında mal ve hizmet ihracatının toplamda 500 milyar dolara çıkarılması, istihdamın yaklaşık 35 milyon seviyesine yükseltilmesi ve cari işlemler açığının 35,5 milyar dolara indirilmesi bulunuyor.

İşsizlik verilerine dair Bolat, işsizlik oranının son 41 aydır tek haneli olduğunu, oranın %8,4 ve işsiz sayısının yaklaşık 2 milyon 870 bin olduğunu paylaştı. İstihdam edilenlerin sayısının ise yaklaşık 32,5 milyon seviyesine ulaştığını, 24 yıl önce bu sayının 20,5 milyon olduğunu hatırlattı.

kadın istihdamı ve sektörlere göre ihracat katkısı:

Bakan Bolat, kadın çalışanların ihracata katkısının 62,3 milyar dolar olduğunu ve bunun toplam mal ihracatının yaklaşık %23,5'ine tekabül ettiğini açıkladı. İhracatçı firmalardaki kadın istihdam payının ise yaklaşık %30a yaklaştığını belirtti.

Sektörel dağılımda kadın çalışanların ihracata katkısı şu şekilde hesaplandı: giyim sektöründe 8,2 milyar dolar, gıda ürünlerinde 7,4 milyar dolar ve motorlu kara taşıtlarında 7,1 milyar dolar. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde kadın katkısının 22,2 milyar dolar seviyesine yükseldiği, bu katkının son 12-13 yılda %176 arttığı ifade edildi.

Karar alma süreçlerinde yer alan kadınların ihracata katkısının 30 milyar dolar olarak ölçüldüğünü söyleyen Bolat, kadın yöneticilerin bulunduğu işletmelerin katkısının 21 milyar dolar, kadın sermayedarların bulunduğu işletmelerin katkısının ise yaklaşık 9 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bakanın sunumu, kadın istihdamının artırılmasının ihracat performansı ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini somut rakamlarla ortaya koydu ve kadınların karar mekanizmalarındaki rolünün güçlendirilmesinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ’NİN (KAGİDER) DÜZENLEDİĞİ...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ’NİN (KAGİDER) DÜZENLEDİĞİ "TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET VİZYONU" BAŞLIKLI PROGRAMA KATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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