Kadın itfaiyecinin müdahalesiyle Kepez'de alev alan araç söndürüldü

Antalya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı kullanan Y.A. idaresindeki 07 BSR 818 plakalı otomobildeki sürücü, eşi ve çocuk araçtan çıkarak kurtuldu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 07 BSR 818 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu; kendisi, eşi ve çocuk hızla araçtan çıkarak can güvenliklerini sağladı. Olayın görülmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibindeki kadın personel, alevlerin sardığı araca yaklaşarak ilk müdahaleyi yapan isim oldu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu. Sürücü, eşi ve çocuğun yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk inceleme çalışmalarının ardından detaylı teknik inceleme gerçekleştirilecek ve yangının kesin nedeni tespit edilmeye çalışılacak.

Alev topuna dönen otomobile ilk müdahale kadın itfaiyeciden