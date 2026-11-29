Etkinlik ve katılımcılar:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen seminer toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık türlerine karşı farkındalık artırmayı hedefledi. Programa, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birim Başkanlığı tarafından organize edilerek, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay başkanlık etti.

Seminere Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri sunum ve değerlendirmeleriyle katkıda bulundu. Etkinlik, saha odaklı yaklaşımların ve çok kurumlu koordinasyonun önemini ortaya koydu.

Temel mesajlar ve hedefler:

Programda, madde bağımlılığı ile birlikte tütün, alkol, dijital ve davranışsal bağımlılıkların hem birey hem aile hem de toplum üzerinde çok boyutlu etkilerinin olduğu vurgulandı. Katılımcılar; erken müdahale, bilinçlendirme çalışmaları ve erişilebilir hizmetlerin güçlendirilmesinin öncelikli olması gerektiğini paylaştı.

Hülya Uluçay değerlendirmesinde bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir sağlık politikası olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek koruyucu ve önleyici sağlık politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Uygulama ve izleme:

Seminerde ayrıca bağımlılıkla mücadelede tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin koruyucu politikalarla eş güdümlü yürütülmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Katılımcılar, sahada uygulanabilecek önleyici programların, kurumlar arası iş birliğinin ve toplum temelli destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacını öne çıkardı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, yerel aktörlerin sürece dahil edilmesi ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının yaygınlaştırılması yönünde atılan adımların devam edeceğinin sinyalini verdi.

AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINCA 81 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.