Kadın kooperatifleri için dayanışma ve kapasite geliştirme adımı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Buluşması' programı gerçekleştirildi. Etkinlik, müdürlük binasında yapıldı ve programa İl Müdürü Orhan Bayrak de katıldı.

Toplantının odağı:

Programda kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ön plana çıktı. Katılımcılar, üretime ve istihdama katılımın artırılmasına yönelik uygulamalar ile kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamaya dönük stratejileri ele aldı. Deneyim paylaşımı ve iyi uygulama örülerinin aktarılması toplantının önemli çıktılarındandı.

Sunulan hizmetler ve iş birliği değerlendirmeleri:

Müdürlük yetkilileri, kurum tarafından sağlanan hizmet ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca kooperatifler arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı; ortak projeler ve bilgi akışının artırılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, etkinlik aracılığıyla bağlantılarını güçlendirerek ortak çözümler üretme hedefiyle ayrıldı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA 'KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI' PROGRAMI DÜZENLENDİ.