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Kadın kooperatifleri yaz ürünlerini denetimli üretimle kış sofralarına taşıyor

Antalya Büyükşehir'in desteklediği kadın kooperatifleri, tarhana, erişte, salça, reçel ve turşu üretimini denetimli şekilde kışa hazırlıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadın kooperatifleri yaz ürünlerini denetimli üretimle kış sofralarına taşıyor

kış hazırlıkları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatifleri, el yapımı yöresel ürünleriyle kışa hazırlanıyor. tarhana, erişte, salça, reçel ve turşu gibi ürünler kooperatif üretim alanlarında hazırlanıp, belediye tarafından tahsis edilen satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor. Bu model, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmesine ve aile bütçelerine katkı sağlamasına olanak tanıyor.

üretim ve denetim süreçleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Gıda Mühendisi Meltem Uz kooperatiflerdeki denetimlere eşlik ediyor. Uz, eylül ayıyla başlayan kış hazırlıklarında yazın uygun fiyatlı ve kaliteli şekilde temin edilen meyve ve sebzelerin doğru şartlarda değerlendirilip kışa taşınmasının hedeflendiğini belirtiyor. Üretimlerde katkı ve koruyucu madde kullanılmıyor; besin değerinin korunması öncelikli uygulama olarak öne çıkıyor.

satış, pazarlama ve tüketici memnuniyeti:

Ürünler, başta Korkuteli Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası olmak üzere belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında yer alıyor. Kooperatif üyelerinin el emeğiyle hazırladığı gıda ürünlerinin yanı sıra el yapımı çanta ve takılar da satışa sunuluyor. Alışveriş için kooperatif satış alanlarına gelen vatandaşlardan Zehra Şeker ürünlerin temiz, doğal ve lezzetli olduğuna dikkat çekiyor ve çalışmanın yaygınlaşmasını istiyor.

ANTKOR Ekolojik Armoni Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Hayriye Alimoğlu ise üretim süreçlerini anlatıyor: turunç, bergamot, vişne, çilek, kayısı, patlıcan ve karpuz kabuğu reçellerinin yanı sıra tarhana, erişte, salça ve sos üretimi yapılıyor. Ürünler mevsiminde toplanıp özenle işleniyor, fırında kurutma gibi geleneksel yöntemlerle dayanıklılığı sağlanıyor.

Kooperatiflerin üretimini sadece yerel satışlarla sınırlamayan yaklaşımı, e-ticaret platformları üzerinden ülke geneline ulaşmayı hedefliyor. Böylece Antalya'ya özgü doğal ve yöresel ürünler, şehir dışındaki tüketicilere de erişiyor. Bu yapı aynı zamanda üretimin sürekliliğini ve fiyat istikrarını destekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı satış alanları ve denetim mekanizmaları, hem tüketici güvenini artırıyor hem de kadın üreticilerin emeğini görünür kılıyor. Kış hazırlıklarıyla birlikte kooperatif üretimi yıl boyunca devam edecek şekilde planlanıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN KADINLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÜRETİM...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KADINLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÜRETİM ALANLARINDA KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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