COP31'de İklim Bilim Kadın 2035 programı:

16 Kasım 2026 tarihinde Mavi Bölge Perge Salonunda gerçekleştirilen İklim Bilim Kadın 2035 programı, iklim krizine karşı alınacak önlemlerle kadınların bilimsel, ekonomik ve yönetsel rolleri üzerine odaklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile başlayan İklim Ekonomisi oturumu, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir yatırımlar, kadın girişimciliği ve uluslararası iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, GASKİ ve İstasyon Gaziantep iş birliğiyle, UN Women katkılarıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarını Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yaptı; program kapsamında İklim Bilim Kadın 2035 Deklarasyonu sunularak COP31 sonrası için takip adımları paylaşıldı.

iklim krizinin ekonomik boyutu:

Oturumda iklim krizi ekonomik ve toplumsal etkileri açısından değerlendirildi. Panelde, Skin Babayeva, Hümeyra Gökçen Keskin, Berna Akyıldız ve Funda Seçil Dedeoğlu gibi farklı sektör temsilcileri, düşük karbonlu lojistik, sürdürülebilir tedarik zincirleri, KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyumu ve finansman zorlukları üzerine örnekler paylaştı. Rektör Özkan, gecikmenin maliyetine ilişkin şu noktaya dikkat çekti: "Bir kuraklığın maliyeti yalnızca azalan su miktarı değil; kaybedilen tarımsal üretim, gelirini yitiren çiftçi, artan gıda fiyatlarıdır. Bir selin bedeli yalnızca yıkılan binalar değil, duran üretim, aksayan eğitim ve kaybedilen hayatlar olabilir." Bu çerçevede, iklim ekonomisini yalnızca finansal verilerle sınırlamamak gerektiği vurgulandı.

kadınların karar alma süreçlerindeki gereklilik:

Özkan, iklim etkilerinin toplumun farklı kesimlerine eşit yansımadığını ve kadınların ekonomik güvencesizlik ve kaynak kıtlığından daha fazla etkilendiğini belirtti. Kadınların politika yapımında yalnızca etkilenen bir grup olarak görülmemesi; kaynak kullanımı ve geleceğin şekillendirilmesi kararlarında etkin rol almalarının sağlanması gerektiği vurgulandı. Özkan, "Kadınların iklim ekonomisinde daha etkin yer alması, yalnızca temsil ya da nezaket meselesi değildir. Bilimsel birikimin, ekonomik potansiyelin ve toplumsal deneyimin karar süreçlerine tam anlamıyla yansıması meselesidir." ifadelerini kullandı ve Türkiye örneği olarak Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketini gösterdi.

2035 hedefi ve iş birliği fırsatları:

Oturumda ayrıca Türkiye-Azerbaycan arasındaki iş birliği fırsatları, üniversite-sanayi iş birlikleri ve kadın girişimciliğinin iklim ekonomisine katkıları ele alındı. Panelin soru-cevap bölümünde, 2035 hedeflerine ulaşırken yalnızca hedeflerin değil, sahada hayata geçirilen somut değişimlerin de konuşulmasının gerekliliği tekrarlandı. Programın diğer oturumlarında ise iklim adaleti, gençlik ve ekoloji başlıkları kapsamında akademisyenler ve sektör temsilcileri gençlerin politika süreçlerine katılımı ve ekolojik sürdürülebilirlik üzerine görüşlerini paylaştı.

"İKLİM BİLİM KADIN 2035" PROGRAMINDA, PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE KADINLARIN BİLİMSEL, EKONOMİK VE YÖNETSEL ROLLERİ ELE ALINDI.