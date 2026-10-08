Kadın muhtarlar Isparta buluşmasında 'Isparta modeli'ni konuştu

Çalıştay ve buluşma

Isparta Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy ve Güçlü Türkiye' çalıştayına Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlar katıldı. Etkinlik, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları iş birliğiyle düzenlendi; misafirler iki gün boyunca kenti dolaşma ve yerel uygulamaları yerinde görme imkânı buldu.

Buluşma, Bezirgan Sufrası'nda yapılan sohbet toplantısıyla sürdü. Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanlığı yetkilileri Suna Üstüner ve Nevin Çekmen, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ile Isparta'daki mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların izlenimleri ve Isparta'ya övgü:

Toplantıda söz alan kadın muhtarlar, Isparta'nın temizlik ve düzeninden etkilendiklerini belirtti. Katılımcılar, "Isparta'mızı gezdik, bayıldık. Çok temiz bir şehriniz var" gibi ifadelerle kentin fiziksel düzeni ve belediye hizmetlerine dair memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı muhtarlar Isparta'yı övgüyle anlatarak kentin misafirperverliğini ve belediyenin yaptıkları hizmetleri vurguladı; bazı yorumlarda kentin 'Paris'ten daha güzel' olduğu benzetmesi bile yer aldı.

Bu değerlendirmeler, yerel yönetimin vatandaşla kurduğu yakın ilişki ve kent bakımına verilen önemin somut yansıması olarak tartışıldı. Belediye başkanı Başdeğirmen, muhtarlarla tek tek görüşerek konukların tebriklerine teşekkür etti ve misafirperverliğin karşılıklı bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

'Isparta modeli' tartışması ve öneriler:

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Isparta'nın yerel yönetim anlayışını 'Isparta modeli' olarak tanımlayıp bunun yaygınlaştırılması gerektiğini savundu. Delibalta, 6 dönem İstanbul'da muhtarlık yapmış biri olarak Isparta'da gördüklerinden etkilendiğini ve yerel yönetimden şikayet gelmediğini söyledi. Konfederasyonun, iyi uygulamaları örnek göstererek diğer illere taşınması gerektiğini vurgulaması dikkat çekti.

Delibalta, muhtarların sorunlarını dinlemenin ve halkla doğrudan iletişimin önemine değindi; Isparta'daki yerel yönetim dinamiğinin diğer kentlere rol model olabileceğini belirtti. Bu çağrı, çalıştayın ana gündemlerinden biri olarak, yerel projelerin paylaşılması ve başarılı uygulamaların adaptasyonu yönünde somut adımlar atılmasını gündeme taşıdı.

Devlet desteği ve kadın muhtarlara vurgular:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, devletin mahallelerdeki hizmetleri anne şefkatiyle ulaştıran muhtarlara verdiği desteği yineledi. Üstüner, konfederasyon çatısı altındaki kadın muhtarlarla yapılacak projelere sürekli destek verileceklerini belirterek Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ev sahipliği için teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Nevin Çekmen ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kadın muhtarlara verdiği desteği hatırlattı ve bir sonraki seçimlerde kadın muhtar sayısının artması temennisinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen ve Vali Erin'in mesajları:

Şükrü Başdeğirmen, Kadir Delibalta'nın konfederasyon başkanı olmadan önce teşkilatın varlığından haberdar olmadıklarını, Delibalta'nın başkanlığından sonra 52 bin muhtar ve bin 752 kadın muhtarın konfederasyon çatısı altında toplandığını öğrendiklerini aktardı. Başdeğirmen, Isparta'ya verilen ödül ve konfederasyonun takdim ettiği şiltten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Abdullah Erin ise 35 yıllık idari tecrübesinden hareketle yerel yönetimlerin önemine işaret etti ve Başdeğirmen'in projelerine destek olmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Erin, Isparta'nın asli sahiplerinin yerel yöneticiler ve muhtarlar olduğunu hatırlatarak tüm kurumlara aynı vizyonla hizmet çağrısında bulundu.

Çalıştay, kadın muhtarlar arasında deneyim paylaşımı, başarılı projelerin örnek alınması ve 'Isparta modeli' olarak adlandırılan yerel uygulamaların yaygınlaştırılması hedefiyle sonlandı. Etkinlik, hem hizmet sunumunda iyi uygulamaları görünür kıldı hem de katılımcılara yeni iş birliği imkanları sundu.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU KADIN KOLLARI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "HUZURLU MAHALLE, HUZURLU KÖY VE GÜÇLÜ TÜRKİYE" ÇALIŞTAYI İÇİN ŞEHRE GELEN KADIN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.