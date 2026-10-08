Kadın muhtarlar Isparta yatırımlarını yerinde görüp hayran kaldı

Isparta'da muhtarlar çalıştayı

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları iş birliğinde düzenlenen "Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy ve Güçlü Türkiye" çalıştayı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlar, Isparta Belediyesi ev sahipliğinde kent turu gerçekleştirdi. Amaç, belediyenin hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek ve çalıştay kapsamında deneyim paylaşımında bulunmaktı.

Kent turunda duraklar:

Muhtarlar, ilk olarak Gölcük Tabiat Parkı'nda göl manzarası eşliğinde fotoğraf çekti ve doğayı gözlemledi. Ardından Koku Müzesi ve Atölyesi'ni ziyaret eden grup, müzedeki kokuları deneyimledi ve Koku Müzesi ve Atölyesi Sorumlusu Meryem Karakurt'tan bilgi aldı. Delegasyon, ayrıca Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ni gezdi; son durak olarak da Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı ziyaret edildi.

Muhtarların izlenimleri:

Nebahat Durmaz (Mardin Alagöz Mahalle Muhtarı) Isparta'dan çok memnun kaldığını belirterek, "Isparta’dan çok memnun kaldım. İnsanları misafirperver. Onları da Mardin’e bekleriz" dedi.

Fatma Yıldan (Pamukkale Atalar Mahalle Muhtarı) Isparta'ya üçüncü gelişinde de projelerin dikkat çektiğini söyleyerek, "Şükrü başkanım proje bakımından güzel eserler yapmış. Hepsi ayrı ayrı güzel ve değerli. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Songül Kılıç (Acıpayam Alaattin Mahalle Muhtarı) çalıştaya emeği geçenlere teşekkür edip, "Isparta bizi iyi karşıladı. 2 gündür bizi misafir ettiniz. Isparta çok gelişmiş. Isparta’nın muhtarlarla uyumu da hoşuma gitti" diye konuştu.

Bahar Beşer (Nazilli Aydıntaş Mahalle Muhtarı) Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Her şey çok güzeldi. Isparta’da gelinip görülmesi gereken yerler yapılmış. Çalıştaydan çok memnun kaldık" dedi.

Ayşe Eker (İnegöl Bilal Köyü Muhtarı) iki gündür şehri gezdiğini belirterek, "Çok güzel ağırlandık" ifadesini kullandı.

Özlem Telli (Aksaray Muhsin Çelebi Mahallesi Muhtarı) Isparta'ya ilk kez geldiğini söyleyip, "Isparta belediye başkanını tebrik ediyorum. Çok güzel yatırımları var. Koku Müzesini gezdim, inanılmaz yer. Kendimi Paris’te gibi hissettim" dedi.

Meryem Önkür (Ağrı Doğubayazıt Dalbahçe Köyü Muhtarı) kırsal alandan katıldığını, daha önce Başkan Başdeğirmen'den talep ettikleri oyun parkının köylerine yapıldığını ve bu nedenle teşekkür ettiğini aktardı.

Çalıştay kapsamında gerçekleşen kent turu, muhtarların Isparta yatırımlarını yerinde görmelerine olanak sağladı; katılımcılar misafirperverlik, proje kalitesi ve yerel uyumdan memnun ayrıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU KADIN KOLLARI İŞ BİRLİĞİNDE "HUZURLU MAHALLE, HUZURLU KÖY VE GÜÇLÜ TÜRKİYE" ÇALIŞTAYI İÇİN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞEHRE GELEN KADIN MUHTARLAR ISPARTA BELEDİYESİ'NİN YATIRIMLARINI VE HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERİ YERİNDE GÖRMEK İÇİN KENT TURU GERÇEKLEŞTİRDİ.