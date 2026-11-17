Kadına Sağlık podcastinin etkisi

Kadına Sağlık podcast serisi, kadın sağlığına erişimdeki eşitsizliklere karşı bilgiye dayalı bir yaklaşım sunmayı hedefleyerek 42 bölüme ulaştı. Proje, sağlık bilgisine ulaşımın yaşam kalitesini ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı doğrudan etkilediği gerçeğinden hareket ediyor.

Serinin ilk iki sezonu 12 milyonu aşkın dinlenme elde ederek geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı ve bu başarının ardından üçüncü sezonla içeriğini genişleterek sürdürülebilirlik odağını güçlendirdi.

Üçüncü sezonun odağı:

Üçüncü sezonda, 9 gönüllü kadın hekim tarafından hazırlanan 9 yeni bölüm yayınlandı. Yeni bölümlerde infertilite, perimenopoz, postmenopoz, Friedreich ataksisi, uyku sağlığı, endometriozis, zihinsel yük, kardiyorenal metabolik hastalıklar ve kadınlarda kardiyovasküler koruma gibi kadınların günlük yaşamını ve uzun vadeli sağlığını etkileyen başlıklar ele alındı.

Bölümlerde, alanında uzman hekimler bilimsel bilgiyi toplumun anlayacağı dile çevirerek dinleyicilere aktardı; bu yaklaşım proje mottosu olan Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür ilkesini uygulamaya döküyor.

Proje kadrosu ve iş birlikleri:

Kadına Sağlık projesinin ekip liderliğini üçüncü sezonda Ayşenur Kökenli Paksoy üstlenirken, ekipte Dr. Çağcan Ölmez, İrem Kıratlıoğlu Sakar ve Şule Kahveci Sayar yer aldı. Seriye gönüllü katkı veren uzmanlar arasında Prof. Dr. Berfu Demir, Prof. Dr. Berna Dilbaz, Doç. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel, Prof. Hacer Durmuş Tekçe, Prof. Dr. Hülya Çiçekçioğlu, Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler, Prof. Dr. Pınar Yalçın ve Prof. Dr. Sibel Çakır bulunuyor.

Proje, Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve BÜYEM iş birliğinde; UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Gelişim Programı mezunlarının öncülüğünde hayata geçirildi. Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın üstlendiği seriye YouTube, Spotify ve Apple Podcasts üzerinden erişilebiliyor.

Ödül ve sürdürülebilir iletişim:

Kadına Sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlık okuryazarlığı alanına katkısı nedeniyle 13. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu değerlendirme, projenin hem içerik hem de iletişim stratejisi açısından uzun vadeli etkisini tescilledi.

Proje liderliğindeki açıklamalarda, sağlık sektöründeki kadınların bu alanda sorumluluk alarak farkındalık yaratmasının önemi vurgulandı; ekip, projenin kapsamını ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek için ortak çalışmaya devam ediyor.

Kadına Sağlık, kadınların sağlık bilgisine erişimini güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı ve kadınların sağlık kararlarında etkin bir rol almasını sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞINA KATKI SUNAN PROJE, SON OLARAK 13. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ’NDE "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ" KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.