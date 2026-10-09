Kadın üreticilerin işlettiği Kar-Ova tesisleri Honaz'da açılıyor

Honaz'da yeni sosyal yaşam alanı: Kar-Ova Tesisleri açılıyor

Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kar-Ova Tesisleri, yöresel üretimi teşvik eden ve ailelere yönelik sosyal bir mekân olarak 11 Ekim Pazar günü saat 13.00'te açılacak. Proje, üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmayı, bölgenin tarımsal zenginliğini görünür kılmayı ve aynı zamanda ziyaretçilere farklı saatlerde farklı hizmetler sunmayı hedefliyor.

kadın üreticilere ayrılan ağaç evler:

Projenin en dikkat çeken unsurlarından biri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip kadın üreticilerin işlettiği ağaç evlerin işletmeci belirleme süreçlerinin tamamlanmış olması. Bu ağaç evlerde, Honaz'ın tarladan ve dalından taze olarak hasat edilen yerel ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturulacak. Üreticiler, aracısız satışla gelir elde ederken tüketiciler de bölgesel lezzetlere uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Böylece tesis, yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

gün boyu kahvaltı, akşama ocakbaşı konsepti:

Kar-Ova, gündüzleri doğal ve taze ürünlerden oluşan serpme kahvaltı; akşam ise et ve ocakbaşı konseptiyle hizmet verecek. Serpme kahvaltı fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, akşam menüleri de misafirlere geniş bir lezzet yelpazesi sunacak şekilde planlandı. Tesis içerisinde yeme-içme alanlarıyla entegre biçimde alışveriş yapılabilecek bölümler yer alıyor.

Ailelerin rahatça vakit geçirebilmesi için projede çocuk oyun alanları ve çim zeminli geniş dinlenme bölümleri oluşturuldu. Mekân, sadece hafta sonlarına değil, hafta içi kullanımlara da uygun şekilde tasarlandığı için bölge halkı ve ziyaretçiler için sürekli bir sosyal yaşam noktası olmayı hedefliyor.

Honaz Belediye Başkanı, tesisin tamamlandığını duyurarak tüm vatandaşları açılış törenine davet etti. Açılışla birlikte Kar-Ova'nın hem turizm hem de tarımsal tanıtım açısından bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak Kar-Ova Tesisleri, kadın üreticilere yönelik destek mekanizması, doğrudan satış imkânı ve aile odaklı hizmet anlayışıyla Honaz'ta yerel üretimin ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği yeni bir merkez olacak.

HONAZ BELEDİYESİ’NİN KADIN ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYEN, YÖRESEL ÜRÜN SATIŞI İLE KAHVALTI VE OCAKBAŞI KONSEPTİNİ BİR ARAYA GETİREN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI KAR-OVA TESİSLERİ, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00’TE KAPILARINI AÇIYOR.