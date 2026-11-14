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Kadın üreticinin modern besi tesisi Düzce kırsalında kapasiteyi yükseltecek

Akçakoca Altunçay'da Hatice Kaya'nın 7.292.898 TL'lik besi tesisi projesine 4.375.738 TL hibe sağlandı; modern ekipmanla üretim kapasitesi artırılacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadın üreticinin modern besi tesisi Düzce kırsalında kapasiteyi yükseltecek

Kadın üreticinin modern besi tesisi Düzce kırsalında kapasiteyi yükseltecek

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Altunçay köyünde tarımsal üretim yapan Hatice Kaya için imzalanan yatırım sözleşmesiyle yeni bir besi çiftliği kuruluyor. Projenin toplam yatırım tutarı 7.292.898 TL olarak belirlenirken, projeye 4.375.738 TL hibe desteği sağlanacak.

proje detayları:

Yeni tesiste ahır, yem deposu, gübre çukuru ve hayvan reviri inşa edilecek. İşletmede kullanılacak ekipmanlar arasında yem karma makinesi, otomatik gübre sıyırıcı, gübre pompası, gübre karıştırma makinesi, hayvan sulukları ve hayvan kantarı yer alıyor. Bu donanım ile yem hazırlama ve gübre yönetimi süreçlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

beklenen etkiler:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hibe desteğinin üreticilerin işletmelerini geliştirmesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Uzun, yatırımla hayvanların bakım ve barınma şartlarının iyileşeceğini ve kırsal ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Hatice Kaya’nın aynı zamanda 17 dekar alanda fındık üretimi yaptığı belirtilirken, yatırımın işletmenin üretim kapasitesini ve çalışma koşullarını geliştirmesi amaçlanıyor. Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından proje uygulama aşamasına geçecek.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE KADIN ÜRETİCİ HATİCE KAYA TARAFINDAN KURULACAK BESİ ÇİFTLİĞİ PROJESİ...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE KADIN ÜRETİCİ HATİCE KAYA TARAFINDAN KURULACAK BESİ ÇİFTLİĞİ PROJESİ İÇİN 7 MİLYON 292 BİN TL’LİK YATIRIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. PROJEYE 4 MİLYON 375 BİN 738 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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