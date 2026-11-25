Kahramanmaraş'ta yerel ekonomiye kadın eliyle destek:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahraman Kadın Üretici Pazarı resmi bir törenle açıldı. Açılış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programla gerçekleşti ve projenin hem sosyal hem ekonomik hedefleri ön plana çıktı.

Belediye yetkilileri, pazarın kadın emeğini görünür kılmak, kadın girişimciliğini teşvik etmek ve üreticileri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Proje, yerel istihdama katkı sağlarken aile ekonomisini güçlendirme hedefi taşıyor.

120 üretici ve ürün çeşitliliği:

Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya tarafından aktarıldığı üzere, pazarda yaklaşık 120 kadın üretici ürünlerini satışa sunacak. Evlerinde ve imalathanelerinde üretilen gıda, hediyelik eşya, giyim, ev tekstili ve el sanatları ürünleri Binevler Semt Pazarı'nda tanıtılacak.

Kaya, projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Bugün burada 120 kadın üreticimizin kendi emeklerini, el emeklerini, özellikle evlerinde ve imalathanelerinde yapmış oldukları ürünleri Binevler Semt Pazarında tanıtmasını ve satışla gelirlerini sağlamasını, kendi ayakları üzerinde durmalarını da Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdik."

Eğitim, dijital destek ve iş geliştirme:

Proje, tek başına pazar açılışıyla sınırlı kalmıyor; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KADEM ve İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde. Daha önce hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi ve mobil uygulamanın ardından pazar, ekonomik güçlendirme stratejisinin yeni bir adımı olarak tanımlandı.

Kaya ayrıca pazarlama, iş geliştirme ve e-ticaret eğitimleri ile Mobil Çarşı uygulaması, Kadın Sanat ve Yaşam Merkezleri ve aile danışmanlığı hizmetlerinin sürdüğünü vurguladı ve destekleri için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Miraç Akbulut de açılış programında yaptığı açıklamada 25 Kasım vesilesiyle valilik bünyesinde düzenlenen toplantıda kentte kadın güvenliği, istihdamı ve iyileştirme adımlarının ele alındığını söyledi. Akbulut, kadınların el emeği ürünlerini semt pazarında satışa sunmanın istihdama katkı sağlayacağını belirterek, "Kadına yönelik istihdama dair bütün desteklerimizi hem valilik, hem belediye, hem il müdürlüğümüz olarak sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, projenin devamında mobil uygulama ve akademide verilen eğitimlerle üretici merkezinin kalıcı hale getirilmesi, pazarın düzenli işletilmesi ve kadın üreticilerin sürdürülebilir gelir elde etmesinin hedeflendiğini kaydetti. Binevler Semt Pazarı'nda başlayan uygulamanın kentte örnek bir model oluşturması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 120 kadın üretici kendi ayakları üzerinde duracak