Serginin amacı:

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan Kadın ve Emek sergisi, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, kadınların üretime katılımını ve ekonomik katkılarını görünür kılmak için planlandı.

Sergi metninde ve düzenlemesinde, kadın emeğinin toplum içindeki rolüne dikkat çekilerek dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı. Organizasyon, şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık mesajlarını da içeriyor.

El emeğinin sergilenmesi:

Etkinlikte kadınların hazırladığı çeşitli el işi ürünleri yer aldı. Bu sunum, üretimin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını; aynı zamanda toplumsal katılım ve kimlik oluşumunda da önemli bir araç olduğunu gösteriyor.

Kuruma göre serginin bir diğer amacı, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek. Bu çerçevede sergi, dayanışmayı güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularına vurgu yapıyor.

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNCE "KADIN VE EMEK" SERGİSİ AÇILDI.