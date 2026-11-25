BBP panelinde genel vurgu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında partinin genel merkezinde düzenlenen ‘Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık’ panelinde konuştu. Panel Muhsin Yazıcıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve Destici sözlerine Eskişehir’deki helikopter kazasında şehit olan askerler için Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Destici, emekliler ve asgari ücretliler başta olmak üzere ücret artışlarına ilişkin beklentiler üzerine de uyarılarda bulundu. Yıl başında emekliye ciddi bir artış beklendiğini, benzer beklentilerin diğer ücretliler için de geçerli olduğunu söyledi ve piyasada bazı aktörlerin henüz açıklanmamış zamları fırsata çevirmeye çalıştığına dair haberleri eleştirdi.

Ekonomide fırsatçılığa karşı uyarı:

Konuşmasında piyasa davranışlarına dikkat çeken Destici, "Devlet vatandaşın refah payına el uzatanlara müsaade etmemelidir" ifadesini kullandı. Gıda, konut ve araç piyasasında bazı satıcıların mevcut ilanları yayından kaldırıp, ücret ve emekli zammı açıklandıktan sonra daha yüksek fiyatlarla ilanlara yeniden çıkmayı planladığı yönündeki haberleri örnek gösterdi. Destici, böyle bir tablonun ekonomik zorunlulukla ya da serbest piyasa gerekçesiyle meşrulaştırılamayacağını belirterek ilgili kurumları göreve çağırdı.

BBP lideri, vatandaşın cebine henüz girmemiş bir artışın haberinin piyasa aktörleri tarafından paylaşılmasının hangi ticaret anlayışıyla bağdaştığını sorguladı ve bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve toplumsal sorumluluk:

Panelin ana gündem maddesinin kadına yönelik şiddet olduğunu hatırlatan Destici, toplantıda öne çıkan görüşleri şöyle özetledi: "Bazı acılar vardır; bir gazete haberine sığar ama bir ömre sığmaz." Bir kadının hayatına son verildiğinde bunun yalnızca bir bireyin kaybı olmadığını, bir çocuğun annesini, bir ailenin sevincini ve bir toplumun umutlarını yitirdiğini vurguladı.

Destici, Ziya Gökalp’in "Meslek Kadını" şiirinden mısraları anarak kadının toplumdaki önemine dikkat çekti: "Kadın yükselmezse alçalır vatan, samimi olamaz, onsuz bir irfan." Ancak kadının hak ettiği yere erişmesinden önce öncelikli meselenin yaşam hakkı, can güvenliği ve insan onurunu korumak olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyada kadınların güven içinde yaşama hakkından mahrum kaldığı bölgeler olarak Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Sudan ve Yemen’i örnek gösteren Destici, gelişmiş olduğunu iddia eden ülkelerde dahi şiddet vakalarının görüldüğünü söyledi. Her kadın cinayetinin ve şiddet olayının toplumun ortak acısı olduğunu belirtti.

"Hiçbir şey bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz" diyen Destici, öfke, kıskançlık, anlaşmazlık, gelenek ya da başka herhangi bir gerekçenin şiddeti haklı çıkaramayacağını vurguladı. Şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı olmadığını; tehdit, aşağılama, ekonomik imkânlardan mahrum bırakma, iradenin baskılanması ve sosyal hayatın kısıtlanmasının da şiddetin farklı biçimleri olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında toplumun kültürel ve dini değerlerine referans vererek özgürlüğün sınırsız olmadığını, herkesin uyması gereken bir örf, adet ve İslam anlayışı bulunduğunu belirten Destici, buna rağmen bunun hiçbir şekilde şiddeti meşrulaştıramayacağını tekrar etti ve kadının korunmasının öncelikli mesele olmasını savundu.

Panel, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dönük farkındalığı artırmayı hedefleyen konuşmalar ve çözüm arayışlarıyla devam etti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, " BAZI ACILAR VARDIR; BİR GAZETE HABERİNE SIĞAR AMA BİR ÖMRE SIĞMAZ. BİR KADININ HAYATINA SON VERİLDİĞİNDE YALNIZCA BİR İNSANI KAYBETMİŞ SAYILMAYIZ " DEDİ.