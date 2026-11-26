Mersin'de kadınlar şiddete karşı sesini duyurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında söyleşi, yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenledi. Etkinliklerde kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güvenli yaşam talepleri öne çıktı.

Söyleşi ve program:

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi. "Şiddetsiz Bir Yaşam Mümkün: Kadının İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük" başlıklı söyleşi, Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, yürüyüş ve bisiklet etkinliği ile desteklenerek katılımcıların farkındalık çağrısı yapması sağlandı.

Açıklamalar ve talepler:

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kadına yönelik şiddetin temelinde eşitsizliğin bulunduğunu belirtti. Genç, kadınların kendilerini güvende hissetmediklerinde Teksin Alo 185 Çağrı Merkezi'ne başvurabileceklerini ifade ederek, "İstanbul Sözleşmesinin bir an önce geri gelmesini istiyoruz. '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması durumunda kadınlar kendini güvende hissedebilecekler. Çünkü cezasızlık politikalarının cinayetleri ve şiddeti çoğalttığını çok iyi biliyoruz" dedi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz ise şiddeti toplumsal cinsiyete dayalı bir sorun olarak tanımladı ve "Hayatımızda, kadına yönelik şiddeti, aslında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sonlandırmak istiyoruz. Buna giden yolda haklarımız var. Bir de haklara ulaşmakla ilgili mücadelemiz var. Bunu konuşuyoruz. Bunu konuşmak için örgütleniyoruz ve dayanışma içerisinde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA SÖYLEŞİ, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.