Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda farkındalık eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, öğrenci ve personele yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi. Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleşen programda, şiddetin önlenmesine ve mağdurların başvuru yollarına odaklanıldı.

Eğitimin içeriği:

Programda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Emine Biral konuşmacı olarak yer aldı. Biral, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutları gibi farklı türlerine dikkat çekti ve ilgili mevzuat çerçevesinde başvurulabilecek yasal mekanizmaları katılımcılara aktardı. Ayrıca, mağdurlar için uygulanabilecek koruyucu tedbirler ile güvenlik ve destek ağlarının işleyişi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar ve kapanış:

Eğitime MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tartışma ve soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve kurum içi desteğin önemine vurgu yaptı. Programın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından Psikolog Emine Biral'a teşekkür belgesi takdim edildi; etkinlik belge takdiminin ardından sona erdi.

HİSARCIK MYO’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ