Kadınla yükselen şehirlerde su ve tarih el ele

Programda öne çıkan konular:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Beykoz Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler: Suyun İzinde' programına katıldı. Toplantıda COP31 süreci ışığında şehirlerin su vizyonu, iklim direnci ve ortak akılla geliştirilecek çözümler üzerinde duruldu.

Ziyaret ve kültürel buluşma:

Programın ardından Başkan Tekin, Mehmet Bozdağ Film Platosu'nu ziyaret ederek Söğüt'ün tarihi atmosferini ve Ertuğrul Gazi'nin mirasını yerinde görme fırsatı buldu. Tekin, bu tür buluşmaların hem kent hafızasını güçlendirdiğini hem de yerel paydaşlarla kurulan bağları kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Değerlendirme ve teşekkür:

Tekin, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "COP31 süreci ışığında şehirlerimizin su vizyonunu, iklim direncini ve ortak akılla geliştirilecek çözümleri çok kıymetli isimlerle istişare ettik. Su verimliliğinden geleceğin şehir politikalarına kadar kadınların bu yoldaki öncü rolünü bir kez daha yürekten hissettik." Ayrıca misafirperverlikleri için Özlem Vural Gürzel, Tuğba Işık Ercan ve Tülay Kalav ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAŞKAN TEKİN, 'KADINLA YÜKSELEN ŞEHİRLER: SUYUN İZİNDE' PROGRAMINA KATILDI