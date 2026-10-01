Kadınlar günü'nde eşini kaybeden Sermin Bacak davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet

olay ve duruşma süreci:

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ın bıçaklanması sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmada, tutuklu sanık Ali Bacak hakkında kamu davası açıldı. Davanın ikinci duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmaya sanık, avukatı ve sanığın ablası katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Gültekin Akça önceki savunmalarını yineleyip suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, avukatın tahkikatın genişletilmesi talebini reddetti.

tanık ifadeleri ve sanığın savunması:

Duruşmada son sözü sorulan Ali Bacak, hakkındaki suçlamaları reddetti ve "Kesinlikle bu eylemi yapmadım" dedi. Sanık, olay sırasında eşine tampon uyguladığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen sanığın ablası Şengül Şahin, kardeşini pankreas rahatsızlığı nedeniyle ziyarete gittiklerini ve geçmişte, yaklaşık 15 yıl önce, eski eşe ilişkin çıkan tartışmada bıçak ve tüfeğin kullanıldığı bir olay yaşandığını anlattı. Şahin, bu olay sırasında kardeşinin aileyi evden çıkarmalarını söylediğini beyan etti.

mahkeme kararının gerekçesi ve ceza:

Mahkeme heyeti, tüm beyanların alınmasının ardından sanık Ali Bacak'ın eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, hüküm kurarken haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti; ayrıca takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmamasına karar verildi.

Kararda, savcının indirim talebine karşıt mütalaası, sanık savunmasının devamı ve tahkikat taleplerinin reddi hukuki zeminde kayıt altına alındı. Yargı süreci sonuçlanırken, mahkeme kararında olayın niteliği ve mevcut delil durumu belirleyici oldu.

SERMİN BACAK