Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Kursla gelen beceri, girişimcilikle buluşuyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde, Turhal Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (TUGİM) bünyesinde düzenlenen moda tasarımı kursu kadınlara mesleki eğitim ve girişimcilik olanağı sunuyor. Kursiyerler, uygulamalı eğitimlerle kıyafet dikimi ve kalıp hazırlama tekniklerini öğreniyor; öğrendiklerini küçük ölçekli işletme fikrine dönüştürmeyi planlıyorlar.

Eğitimde verilen beceriler:

Eğitimi yürüten moda tasarımı eğitmeni Erol Yıldız tarafından kursiyerlere kumaş seçimi, ölçü alma, pratik kalıp hazırlama, modellerin kalıp kâğıdına aktarılması ve dikim teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Farklı modeller üzerinde yapılan çalışmalarla katılımcılar öğrendikleri teknikleri pratiğe döküyor ve mesleki becerilerini geliştiriyorlar.

Hedef: butik veya terzihane açmak:

Eğitimin temel amacı kursiyerlere mesleğin altyapısını sağlamak. Erol Yıldız eğitimde, katılımcıların hazırladıkları kalıpları model uygulamalarıyla dikime dönüştürdüğünü ve isteyenlerin kendi butiğini, tasarım ofisini veya terzihanesini açabilecek donanıma erişebileceğini belirtiyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin de burada edindikleri uygulamalı bilgilerle eğitimlerine katkı sağladıkları vurgulanıyor.

Kursiyerlerden Dilek Kalın, program sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını, çoğunun ev hanımı olduğunu ve terzi ya da butik sahibi olma hayali taşıdıklarını ifade ediyor. Kalın, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a böyle bir imkân sunduğu için teşekkürlerini iletiyor. Kurs, hem teknik beceri kazandırmayı hem de yerel düzeyde küçük işletme kurma potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE MODA TASARIMI KURSUNA KATILAN KADINLAR, KIYAFET DİKİMİ VE KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENEREK KENDİ İŞ YERLERİNİ AÇMAYI HEDEFLİYOR.