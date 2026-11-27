Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele nedeniyle paydaş kurumlarla ortak bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Kurulan stantlarda kadınlara şiddetle mücadele yolları ve destek mekanizmaları hakkında rehberlik sağlandı.

çalışmanın içeriği:

Etkinliklerde katılımcılara KADES uygulamasının işlevleri anlatıldı ve isteyenlerin cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesine destek verildi. Ayrıca katılanlara bilgilendirici broşürlar dağıtıldı ve farkındalık amaçlı karanfil takdimi yapıldı.

ulaşılan sayılar ve hedef:

Çalışmalar sonucunda toplam 700 kadına ulaşıldı. Yapılan bilgilendirmelerin amacı, kadınların hakları ve acil yardım yolları konusunda bilinçlerini artırmak ve KADES üzerinden hızlı destek sağlanmasını kolaylaştırmaktır.

700 KADIN ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN BİLGİLENDİRİLDİ