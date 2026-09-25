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Kadınların ekonomik hafızasını geleceğe taşıyan dergi: Jin u Kar tanıtıldı

DTSO İş Kadınları Meclisi'nin Jin u Kar dergisi, kadınların ekonomik deneyimlerini ve kolektif hafızasını görünür kılmayı hedefleyerek yayımlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadınların ekonomik hafızasını geleceğe taşıyan dergi: Jin u Kar tanıtıldı

Dergi tanıtıldı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi tarafından hazırlanan Jin u Kar dergisinin ilk sayısı düzenlenen bir programla tanıtıldı. Yayının amacı, kadınların ekonomik yaşamdaki mücadelesini, deneyimlerini ve birikimini görünür kılmak; bu birikimi kayda geçirerek geleceğe taşımak olarak açıklandı.

oluşan hafızayı arşivlemek:

Programda konuşan Filiz Ekingen, İş Kadınları Meclisi’nin kuruluşundan itibaren önemli kazanımlar elde edildiğini ve bu süreçte oluşturulan deneyimlerin kurumsal bir hafızaya dönüşmesi için adımlar atıldığını vurguladı. Ekingen, Jin u Kar dergisinin bu hafızayı kalıcı bir arşive dönüştürme hedefinin somut bir ürünü olduğunu belirtti.

Ekingen ayrıca derginin kolektif bir emeğin ürünü olduğunu, yayın kuruluna, karar süreçlerine katkı veren Meclis üyelerine ve bu çalışmayı imkanlarıyla destekleyen DTSO Meclisi ve Yönetim Kurulu ile sponsor kadın girişimcilere teşekkür etti. Program ev sahipliği yapan Key Ma Kadın Kooperatifi de anıldı.

dayanışma ve gelecek vizyonu:

Arzu Sunar, 2019 yılında Türkiye’de bir ilk olarak DTSO bünyesinde kurulan İş Kadınları Meclisi'nin ardından ortaya çıkan derginin, iş ve kadın dünyasını bir araya getiren bir platform olacağını söyledi. Sunar, derginin sadece iş dünyasındaki kadın hikâyelerini anlatmakla kalmayıp; deneyim paylaşımı, ilham verme ve birlikte yeni yollar açma işlevi göreceğini ifade etti.

Sunar, derginin ilk sayısının Nevin İl, Ferda Cemiloğlu ve Şemsa Özar anısına ithaf edildiğini belirterek, geçmişten bugüne kadın mücadelesinin birikiminin yeni kuşaklara miras bırakıldığını ve bu yayının uzun soluklu bir çalışmanın başlangıcı olduğunu kaydetti.

Tanıtım programı Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlendi; DTSO üyeleri ve davetliler katılım gösterdi. Organizasyon, derginin önümüzdeki dönemlerde kadınların ekonomik ve sektörel alanda sesini duyurabileceği, birbirini tanıyabileceği ve ortak değerler etrafında buluşabileceği yaşayan bir platforma dönüşmesi hedefini öne çıkardı.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) İŞ KADINLARI MECLİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN JİN U KAR...

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) İŞ KADINLARI MECLİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN JİN U KAR DERGİSİNİN İLK SAYISI DÜZENLENEN PROGRAMLA TANITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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