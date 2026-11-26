İnegöl'de tiyatro ile farkındalık

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde 'Kadın Sığınağı' adlı oyununu izleyiciyle buluşturdu. Gösteriyi İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti yöneticileri ve meclis üyeleri vatandaşlarla birlikte izledi; etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Oyunun kurgusu ve sahneleme tarzı:

Oyun, Tuncer Cücenoğlu tarafından yazıldı ve Volkan Derman tarafından yönetiliyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun repertuvarına geçen yıl dahil edilen eser, iki perdeden oluşan dram türünde ve tiyatronun 22'nci oyunu olarak sahneye konuyor. Yapım, 11 kişilik oyuncu kadrosu ile sahnede farklı hayatları aynı mekânda buluşturuyor.

Temalar ve hedeflenen etki:

'Kadın Sığınağı', kadına yönelik şiddet, istismar, toplumsal baskı ve kadınların yaşadığı çaresizliği merkezine alıyor. Eser, bir sığınma evinde bir araya gelen 8 kadının öyküsünü sahneye taşıyarak izleyiciyi kadına yönelik şiddet üzerine düşünmeye davet ediyor. Sanat aracılığıyla verilen bu mesaj, toplumsal farkındalığı artırmayı ve konuyu kamu gündeminde tutmayı hedefliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen gösteriye gelen tepkiler ve katılım, yerel yönetim desteği ile yürütülen kültürel farkındalık çalışmalarının önemini ortaya koydu ve benzer girişimlerin sürdürülmesinin gerekliliğine işaret etti.

İNEGÖL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA "KADIN SIĞINAĞI" ADLI OYUNUNU SAHNELEDİ. BEŞİNCİ MEVSİM KÜLTÜR SANAT MERKEZİ’NDE SAHNELENEN OYUN, İNEGÖLLÜ VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.