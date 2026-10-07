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Kadınların sabahı sporla doluyor: Nazilli'de 100 kişilik kurs dönemi başladı

Nazilli Belediyesi’nin ücretsiz Sabah Sporları Kursu yeni döneme 100 kadınla başladı; dersler İsabeyli Kapalı Spor Salonu’nda Pazartesi, Çarşamba, Cuma 09.00'da gerçekleştiriliyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kadınların sabahı sporla doluyor: Nazilli'de 100 kişilik kurs dönemi başladı

Nazilli'de sabah sporları yeni döneme başladı

Nazilli Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla düzenlediği Sabah Sporları Kursu'nu yeniden başlattı. Bu yılki döneme 100 kadın ile başlayan program, kentte kadınlara yönelik en yoğun katılımlı spor organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Programın içeriği:

Eğitimler, Nazilli Belediyesi'ne ait İsabeyli Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. Dersler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00'da başlıyor ve yaklaşık bir saat sürüyor. Spor Eğitmeni Utku Duru eşliğinde yürütülen çalışmalar sırasında katılımcılar kuvvet, esneklik ve mobilite odaklı egzersizler yaparak fiziksel kondüsyonlarını geliştiriyor ve düzenli spor alışkanlığı kazanıyor.

Program eylül ayında başlayıp haziran ayına kadar ücretsiz olarak devam ediyor; böylece kursiyerler uzun soluklu bir periyotta sağlıklarını destekleme fırsatı buluyor.

Erişim ve toplumsal etkisi:

Nazilli Belediyesi, kurslara erişimi kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Şehrin belirlenen bölgelerinden belediye araçlarıyla alınarak İsabeyli Kapalı Spor Salonu'na getirilen kadınlar, ulaşım olanakları kısıtlı olsa bile spor faaliyetlerine katılabiliyor. Bu düzenleme, programın sosyal kapsayıcılığını artırıyor ve farklı yaş gruplarından kadınların aynı çatı altında buluşmasına katkı sağlıyor.

Kursiyerler, programı yalnızca fiziksel egzersiz imkânı olarak görmüyor; yeni arkadaşlıklar kurduklarını, sosyalleştiklerini ve güne enerjik başladıklarını vurguluyor. Katılımcılar ücretsiz spor ve ulaşım desteği nedeniyle Nazilli Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: 100 kadınımızı aynı çatı altında spor yaparken, gülerken, sosyalleşirken görmek bizim için çok kıymetli. Kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklarını korurken sosyal yaşamın içerisinde daha güçlü yer alabilecekleri alanları artırmak istiyoruz. Ulaşımından spor eğitimine kadar tüm imkânlarımızı ücretsiz sunuyoruz. Çünkü kadınların mutlu olduğu, kendini güçlü ve değerli hissettiği bir şehir hepimiz için daha güzel bir şehirdir. Haziran ayına kadar devam edecek kurslarımıza katılan tüm kadınlarımıza sağlıklı, enerjik ve keyifli bir dönem diliyorum

Sabahın erken saatlerinde salonu dolduran kursiyerler, hem bireysel sağlık hedeflerine ulaşmak hem de güçlü bir kadın dayanışması oluşturmak için bir araya geliyor. Nazilli Belediyesi'nin sunduğu bu olanak, kent yaşamında kadınların görünürlüğünü ve katılımını artırmayı hedefliyor.

NAZİLLİ’DE SABAH SPORLARI BAŞLADI

NAZİLLİ’DE SABAH SPORLARI BAŞLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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