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Kadir Has'ta penaltılar maçın kaderini yazdı: Bursaspor 2-1 galip

Kayserispor, 1. Lig 4. haftasında Kadir Has'ta Bursaspor'a 2-1 yenildi; iki penaltı maçta belirleyici oldu, golleri Hasani, Iheanacho ve Alperen attı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kadir Has'ta penaltılar maçın kaderini yazdı: Bursaspor 2-1 galip

Kadir Has'ta penaltılar maçın kaderini yazdı: Bursaspor 2-1 galip

Trendyol 1. Lig 4. haftasında oynanan karşılaşmada Kayserispor, evinde Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada iki penaltı kararı ve bu penaltılardan doğan goller maçın belirleyicisi oldu.

maçtan dakikalar:

17. dakikada Kayserispor atağında Seferi’nin sert vuruşu savunmadan sekti ve kaleci Kerem’de kaldı. 21. dakikada Sinan’ın sol kanattan ortasında Hasani’nin düşerken vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.

26. dakikada Hasani, ceza sahası sol çaprazında Alperen Babacan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada beyaz noktaya geçen Hasani, topu ağlara göndererek Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi.

54. dakikada Bursaspor atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası içinde yerde kalması sonucunda hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Iheanacho topu filelerle buluşturarak skoru 1-1’e taşıdı.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Iheanacho’nun pasında Alperen Babacan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Bursaspor 2-1 öne geçti. Maç bu sonuçla tamamlandı.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

Kayserispor (muhtemel 11): Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Camara dk. 87), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Moreno dk. 80), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Talha Sarıarslan dk. 87), Benhur Keser (Radu dk. 65), Seferi, Hasani

Kayserispor yedekler: Deniz, Kayra Cihan, Muhammed Eren, Fethi, Kadir Hayvalı, Taylan

Bursaspor (muhtemel 11): Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Zeki Yavru dk. 46), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 72), Lincoln, Elitim (Baran Başyiğit dk. 85), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 72), Boutrah, Iheanacho (Baker dk. 85)

Bursaspor yedekler: Ahmet Sait, Ertuğrul, Emirhan, Emir Kaan, Bayramov

Goller: Hasani (dk. 28) (Kayserispor), Iheanacho (dk. 56), Alperen Babacan (dk. 77) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Hasani, Tabidze, Semih Güler (Kayserispor); Alperen Babacan, Lincoln (Bursaspor)

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI BURSASPOR İLE 2-1 MAĞLUP...

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI BURSASPOR İLE 2-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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