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Kadirli'de ev içi tartışma ölümle sonuçlandı: 6 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi

Kadirli'de 2 çocuk annesi ve ikizlere 6 aylık hamile Didar F., tartıştığı eşi K.F. tarafından piknik tüpüyle başına vurularak ağır yaralandı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadirli'de ev içi tartışma ölümle sonuçlandı: 6 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi

Olayın özeti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde 17 Eylül’de meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Didar F. (20) ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F.'nin eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladığı bildirildi.

sağlık müdahalesi ve cenaze:

Genç kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Didar F. kurtarılamadı. Yapılan incelemede genç kadının ikizlere 6 aylık hamile olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığına defnedildi.

soruşturma ve yargı süreci:

Olayın ardından K.F. ile birlikte 3 akrabasının gözaltına alındığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edildiği aktarıldı. Mahkeme tarafından K.F. tutuklanırken, gözaltına alınan 3 akraba serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşanan vakada, olayın çıkış nedeni resmi açıklamalarda "henüz bilinmiyor" olarak kaydedildi. Yetkililer olayla ilgili delillerin toplandığını ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

DİDAR F’NİN CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DÜZİÇİ İLÇESİNDEKİ ÇAMİÇİ MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA...

DİDAR F’NİN CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DÜZİÇİ İLÇESİNDEKİ ÇAMİÇİ MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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